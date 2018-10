O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 3 de Outubro de 2018 3:40 03. Outubro 2018 - 03:40

Facebook avaliou nesta terça-feira que os hackers que invadiram milhões de contas não chegaram a manipular aplicativos de terceiros vinculados à rede social.

Engenheiros do Facebook analisaram os registros de aplicativos externos e não encontraram sinais de problemas, informou o vice-presidente de gestão de produtos, Guy Rosen.

"Até o momento, a investigação não encontrou evidência de que os hackers tenham acessado qualquer aplicativo que use Facebook Login", disse Rosen em um blog.

O Facebook revelou na sexta-feira passada que até 50 milhões de contas foram hackeadas, o que supõe um duro golpe em seu esforço para convencer os usuários a confiarem seus dados.

A rede social está investigando o alcance do dano causado pelos hackers, que exploraram falhas de software para roubar "tokens de acesso", um equivalente a chaves digitais que permitem aos usuários acessar suas contas.

Os hackers puderam então entrar em contas do Instagram e do Messenger - vinculadas ao Facebook - mas não no WhatsApp, segundo os executivos.

Ao que parece, os hackers estavam interessados em ter acesso a nomes e cidades de origem dos usuários, mas não está claro para que objetivo, informaram os executivos da rede social.

A violação é o mais recente constrangimento de privacidade para o Facebook, que no início deste ano reconheceu que milhões de usuários tiveram dados pessoais roubados por uma empresa política que trabalhava para Donald Trump em 2016.

