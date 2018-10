O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Outubro de 2018 15:19 19. Outubro 2018 - 15:19

O ex-vice-primeiro-ministro britânico Nick Clegg, um dos maiores detratores do Brexit, anunciou nesta sexta-feira que começará a trabalhar para o Facebook, no momento em que o gigante americano enfrenta uma séria pressão regulatória.

O ex-líder do Partido Liberal Democrata fez esse inesperado anúncio em sua conta no Facebook.

"Estou muito feliz de me juntar ao Facebook, depois de quase 20 anos na política europeia e britânica, essa é uma aventura nova e excitante para mim", escreveu ele, sem especificar que função exata ocupará quando entrar para a empresa, na Califórnia.

A agência de notícias britânica Press Association afirmou que ele vai assumir as rédeas do departamento de comunicação e assuntos corporativos do Facebook, confirmando informações do Financial Times.

A rede social está atualmente "no coração de algumas das questões mais complexas e difíceis", como "a privacidade do indivíduo", a "integridade do nosso processo democrático" e o "equilíbrio entre liberdade de expressão e conteúdo proibido", escreveu Clegg no Facebook.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português