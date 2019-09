O Facebook revelou nesta quarta-feira (18) a segunda geração de sua tela de vídeo Portal, promovendo-a como uma maneira de se conectar com seus entes queridos através da rede social.

A empresa também reduziu os custos para tornar os novos dispositivos Portal, Portal Mini e Portal TV mais atrativos para os consumidores, a um preço inicial de 129 dólares.

Portal e Portal Mini começarão a ser enviados em 15 de outubro, enquanto o Portal TV, do tamanho de um bloco de notas que transforma um televisor em uma tela inteligente para chamadas de vídeo, começará a ser distribuído em 5 de novembro a um preço de 149 dólares.

O Facebook não detalhou quantos dispositivos Portal foram vendidos desde que foram apresentados, no fim do ano passado. A aprovação foi sólida o suficiente, porém, para inspirar modelos de segunda geração.

As vendas de assistentes virtuais inteligentes nos Estados Unidos quase dobraram para 57,5 milhões, com a Amazon representando aproximadamente 48% do mercado, e a Google, quase 39%, segundo o International Data Corp.

Os dispositivos inteligentes Amazon Echo e Google Nest utilizam seus respectivos softwares de assistência digital para infundir seus alto-falantes e telas com Inteligência comandada por voz.

"Sabemos que a categoria de dispositivos inteligentes está lotada e competitiva. E esses dispositivos são ótimos", disse Andrew "Boz" Bosworth, vice-presidente de realidade virtual e aumentada do Facebook.

"Mas o Portal é o único dispositivo que te conectará com as pessoas que são importantes para você. E eu diria que qualquer dispositivo inteligente que não faça isso não é tão inteligente", completou.

- Chamadas por Whatsapp -

As telas inteligentes do Amazon Echo Show e do Google Nest podem ser utilizadas para fazer chamadas de vídeo, mas o Portal está vinculado a conexões no Facebook, Messenger e WhatsApp, que usam criptografia de ponta a ponta.

O aplicativo de mensagens do Facebook e a rede social em si são usados por mais de um bilhão de pessoas por mês.

"Não é que o mundo precise de outro Echo Show, ou de outro Google Nest Hub. Este é um produto que tem um propósito muito específico", disse Werner Goertz, analista de Tecnologia Pessoal e Inovação da Gartner. "É a interação de pessoa a pessoa", acrescentou.

Conscientes de que os usuários da Internet se tornaram muito cautelosos com sua privacidade no Facebook, as funções integradas no Portal incluem interruptores físicos para desligar câmeras e microfones.

Capas podem ser deslizadas sobre as lentes da câmera, e os dados de câmeras e microfones são processados nos dispositivos, e não nos centros de dados da nuvem.

O sistema do Facebook sabe quais partes estão se conectando nas chamadas de vídeo, mas não escuta o que é dito, disseram executivos do Facebook.

Os recursos do Portal TV incluem o uso de realidade aumentada para testar divertidas mudanças de imagem e jogos como o clássico "batalha naval", além da capacidade de assistir a programas do Amazon Prime com amigos, ou familiares distantes.

