Os aplicativos do Facebook deixarão de ser pré-instalados nos novos dispositivos da Huawei, cumprindo as sanções que os Estados Unidos impuseram à gigante chinesa da tecnologia, em meio a seu conflito comercial com Pequim, anunciou nesta sexta-feira a empresa com sede na Califórnia.

Contudo, os proprietários atuais de smartphones Huawei que incluem os aplicativos da companhia (Facebook, WhatsApp e Instagram) poderão continuar usando e atualizando eles, disse o grupo à AFP, confirmando a informação publicada pela imprensa.

