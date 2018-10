O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Outubro de 2018 12:01 05. Outubro 2018 - 12:01

O Facebook anunciou que transmitirá ao vivo partidas da Copa Libertadores na América do Sul a partir de 2019, depois de fechar um acordo com a Conmebol para adquirir parte dos direitos do maior torneio de clubes do continente durante quatro anos.

A rede social não divulgou o valor do contrato que dá o direito exclusivo de 27 partidas das quintas-feiras, até as quartas de final.

O Facebook - que acaba de lançar em todo o mundo o novo serviço de vídeos Facebook Watch - também transmitirá outras 19 partidas de terça-feira e quarta-feira, menos para o Brasil. Estes jogos, que seguirão até a final, também serão exibidos por emissoras de TV por assinatura.

Envolvido em uma dura competição pelo mercado de vídeo com outros gigantes americanos como Google, proprietário do Youtube, ou Amazon, que já oferece conteúdo em sua plataforma 'Prime', o Facebook intensificou nos últimos meses a aposta no setor de transmissões esportivas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português