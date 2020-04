O Facebook informou nesta segunda-feira que está utilizando dados anônimos sobre os movimentos e as relações de seus usuários para ajudar os investigadores a antecipar os movimentos da pandemia de coronavírus.

A rede social criará mapas de "movimento da população" com suas ferramentas, mas protegendo a privacidade dos usuários, informou o chefe de saúde do Facebook, KX Jin, e Laura McGorman, do programa Data for Good.

"Os hospitais estão trabalhando para obter os recursos corretos, e os sistemas de saúde pública estão buscando estabelecer as pautas corretas. Para fazer isto, precisam de melhor informação sobre se as medidas preventivas estão funcionando e como o vírus se propaga", destacaram Jin e McGorman.

Entre as ferramentas que o Facebook está disponibilizando há "mapas de localização conjunta" para mostrar as probabilidades de que pessoas em um local específico entrem em contato com outras, talvez indicando o surgimento de novos casos da COVID-19.

Os dados sobre as tendências do "movimento" revelarão se as pessoas ficaram perto de casa, como foi orientado, ou se chegaram a outras partes da cidade, promovendo o contágio.

