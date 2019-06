Convidado pela rainha Elizabeth II para um jantar de Estado na segunda-feira à noite, o presidente americano, Donald Trump, chegou acompanhado de quatro filhos e seus cônjuges.

Acostumados a praticar a "diplomacia da selfie", os Trump não disfarçaram seu entusiasmo, ao relatar nas redes sociais a visita ao Palácio de Buckingham.

Longe dos códigos da monarquia britânica, os filhos do presidente posaram encantados - sozinhos, ou em grupo.

Em seu "story" no Instagram, Ivanka Trump, filha e conselheira do presidente, que tem 4,8 milhões de seguidores, mostrou os bastidores da visita ao palácio real.

Em várias fotos, ela aparece com o marido, Jared Kushner, assessor de confiança do presidente. "Noite mágica no Palácio de Buckingham com meu melhor amigo!", escreveu em uma das imagens, junto com um emoji de coração.

No Twitter, onde tem 6,5 milhões de seguidores, Ivanka publicou uma foto do marido junto com ela e com seus irmãos Donald Jr. e Eric, a madrasta, Melania, sua cunhada Lara e a meio-irmã Tiffany. "É mais do que fabuloso compartilhar esta noite inesquecível com esta equipe...", tuitou.

Donald Jr. publicou uma foto sua com a legenda do lugar onde estava: "Buckingham Palace!!!".

O jantar de Estado é o momento mais solene das visitas oficiais, que obedecem a um protocolo extremamente estrito. Com um estilo pouco real, ou presidencial, toda a família Trump inundou o Instagram com seus registros da visita de Estado, imortalizando-se em várias salas do palácio, com os brilhos da monarquia britânica ao fundo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram