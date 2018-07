O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Julho de 2018 17:04 21. Julho 2018 - 17:04

Parentes de presos exigem sua libertação do lado de fora de El Chipote, em Manágua, em 2 de julho de 2018

Familiares de detidos na prisão de "El Chipote", na capital da Nicarágua, evacuaram neste sábado (21) a entrada do local para evitar um confronto com partidário do governo que anunciaram uma marcha até esse local, segundo organismos de direitos humanos.

Cinquenta mães que permaneciam nos arredores da Direção de Auxílio Judicial (DAJ) da polícia, conhecida como El Chipote, foram evacuadas pela Comissão Permanente de Direitos Humanos (CPDH) até a catedral, informou a advogada Carla Sequeira.

"Há alguns dias vieram nos dizer para sairmos de El Chipote (...) ficamos com medo de que façam algo conosco, por isso viemos para cá (catedral de Manágua)", afirmou uma mulher que não revelou seu nome.

"Disseram que com as balas eles nos expulsariam (...) e para proteger as nossas vidas decidimos sair", declarou a esposa de um oficial militar reformado que estaria detido por se recusar a fazer parte de grupos paramilitares.

Localizada em uma elevação montanhosa no centro de Manágua, a prisão de El Chipote foi mencionada como um centro de vexação e tortura por organizações de direitos humanos que solicitaram seu fechamento.

Sequeira considerou que as ameaças são uma forma de intimidação para as pessoas que permanecem fora da prisão para pedir justiça as suas famílias.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português