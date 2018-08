O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Agosto de 2018 13:42 01. Agosto 2018 - 13:42

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) alertou nesta quarta-feira sobre as crises esquecidas que atingem vários países, entre eles o Haiti, que precisa de ajuda urgente para enfrentar a próxima temporada de furacões.

Outros países que não contam com o financiamento necessário para fazer frente às emergências são o Afeganistão, Bangladesh e a região do Sahel.

"São crises que sofrem de maior carência de fundos e que por causa de eventos recentes necessitam de uma resposta humanitária urgente", alertou a entidade da ONU em um relatório sobre o tema divulgado em Roma, sede da FAO.

"Sem financiamento adequado, os novos desafios - secas, inundações, conflitos - podem levar milhões de pessoas à fome e à insegurança alimentar agudas, ameaçando seu bem-estar, suas vidas e seu futuro", alertou a organização.

Sudão e Síria também são afetados pela seca, assim como Bangladesh, atingida por uma temporada de monções severa, e a República Centro-africana pela intensificação da violência, todos países afetados pela falta de fundos.

A agência também teme uma onda de carestia no Iraque, Mianmar e região do Sahel.

A FAO calcula que são necessários urgentemente 120 milhões de dólares para assistir este ano cerca de 3,6 milhões de pessoas desses países que correm o risco de padecer de fome.

A entidade das Nações Unidas que combate a fome no mundo recebeu menos de 30% de um bilhão de dólares solicitados no início do ano para atender às necessidades urgentes de 33 milhões de pessoas no mundo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português