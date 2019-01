Fashion Week de Londres propõe moda masculina jovem e provocadora

O designer britânico Bobby Abley explorou o fenômeno do desenho animado japonês Pokémon para inspiração

Das estampas de Pokémon à camuflagem passando por cortes superamplos, a Fashion Week de Londres, que nesta segunda-feira (7) concluiu três dias de desfiles dedicados às coleções masculinas de outono-inverno 2019-2020, apresentou propostas jovens e provocadoras.

- Jovens talentos -

Desde que os grandes nomes da moda britânica, liderados pela Burberry, abandonaram a Fashion Week masculina para apresentar coleções mistas na Fashion Week feminina, esta se tornou um fórum para os jovens criadores, como a estilista de origem nigeriana Mowalola Ogunlesi.

Formada em 2017 na prestigiosa escola de moda Central Saint Martins, Ogunlesi, que criou o figurino para um clipe do rapper Skepta em 2018, é uma das estrelas em ascensão na cena londrina.

Em sua passarela exibiu um vestuário sexy e inventivo que celebra a cultura africana, com estampas animais e calças justas de cintura baixa.

- Cáqui, azul ou cinza -

O cáqui será a cor do próximo inverno. Pelo menos para Christopher Raeburn, estrela britânica da moda ecológica, que cria com essa cor calças de sarja e sofisticadas parcas usadas com bonés militares.

O verde é mais oliva no caso de Hussein Chalayan, cujo guarda-roupa minimalista de geometria variável propõe calças com partes removíveis para se adaptar às mudanças do tempo.

O cinza também predomina na coleção deste estilista turco-britânico, que o combina audaciosamente com estampas camufladas na cor amarelo fluorescente.

Quem também jogou com os contrastes foi a estilista danesa Astrid Andersen, que tempera o marrom de outono com um azul vibrante.

- Mecânica de fluidos -

Flexibilidade e cortes superamplos. O jovem estilista britânico Craig Green considera que os homens devem se mover com toda a liberdade, e para isso cria impermeáveis leves e confortáveis com capuzes sobredimensionados que lembram as caudas dos vestidos de noiva.

Em um estilo mais sério, seu compatriota Edward Crutchley apresentou uma coleção de cortes muito fluidos e inspiração japonesa, com longas jaquetas quimono.

A marca unissex "Art School" voltou a surpreender o público londrino fazendo os homens desfilarem em vestidos e minissaias em sua primeira coleção apresentada de forma solitária na Fashion Week britânica.

Stefan Cooke propôs fornecer bolsas de mão para os homens, pretas ou transparentes, e finas guirlandas enroladas no tronco.

- Pokémon e filmes de terror -

Conhecido por seu estilo despreocupado, o britânico Bobby Abley encontrou a inspiração no universo do Pokémon. Pikachu, Charmander e Squirtle, três criaturas da famosa franquia japonesa, decoram seus casacos de moletom e as calças esportivas que são usadas com sapatos Dr. Martens e chapéus Stetson.

Mais obscuro, o chinês Xander Zhou explorou seus próprios "medos", com intrigantes trajes de peles falsas estilo yeti e máscaras de lobisomem.

Igualmente inquietante, o búlgaro Kiko Kostadinov se inspirou no filme de terror japonês "Ring" (1998): como o fantasma que habita o longa-metragem de Hideo Nakata, seus manequins desfilaram com o rosto coberto por longos cabelos pretos.

