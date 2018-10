O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Outubro de 2018 19:44 26. Outubro 2018 - 19:44

Um caminhão coberto por uma lona azul é transferido por investigadores do FBI em 26 de outubro de 2018 em Plantation, Flórida, por possível conexão com remessas de pacotes com suspeita de explosivos

O chefe do FBI estimou nesta sexta-feira (26) durante uma coletiva de imprensa que "é muito cedo para falar das motivações" do suspeito preso na investigação do envio de pacotes com explosivos para personalidades democratas.

Muitos meios de comunicação americanos exibiram imagens de seu veículo, apreendido pelas autoridades, cheios de adesivos do presidente Donald Trump.

Um total de 13 artefatos explosivos foram enviados por correio a diferentes pessoas nos Estados Unidos, informou Christopher Wray, acrescentando que os dispositivos incluíam um tubo plástico, um pequeno relógio, uma bateria e fio.

Wray alertou que "pode haver" mais pacotes depois de anunciar a prisão do suspeito César Sayoc, de 56 anos, e morador da Flórida.

