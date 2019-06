Sob severo escrutínio da Casa Branca, o Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos abriu a reunião de política monetária de dois dias na terça-feira (18) para decidir o curso das taxas de juros.

Mercados e analistas acreditam que o comitê de política monetária do Fed (FOMC) não alterará os juros, mas o anúncio na quarta-feira será analisado em busca de pistas sobre a possibilidade de uma futura redução dos juros, como tem sido pedido pelo presidente Donald Trump

A desaceleração econômica global e as guerras comerciais de Trump estão sendo sentidas nos Estados Unidos, cuja economia está a um mês de completar 10 anos de crescimento ininterrupto; o ciclo mais extenso da história americana.

Entretanto, nas últimas semanas, o presidente do Fed, Jerome Powell, e outros membros do banco central americano conseguiram flexibilizar a política monetária a fim de evitar possíveis danos do crescimento econômico.

Nos mercados futuros, a esmagadora maioria das previsões sugere que os juros serão reduzidos na reunião que o Fed fará no mês que vem.

Economistas dizem que, no comunicado que será divulgado na quarta-feira, há indícios de uma mudança de rumo. Até agora, o Fed vem aumentando os juros, mas nos últimos meses se declarou "paciente" à espera de novos dados econômicos.

