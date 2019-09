O Federal Reserve de Nova York fez uma injeção significativa de liquidez no mercado monetário pelo terceiro dia consecutivo, embora o valor tenha sido menor do que o solicitado, afirmou em comunicado quinta-feira.

Numa nova tentativa de manter o controle sobre as taxas de juros, o Fed injetou US$ 75 bilhões dos quase US$ 84 bilhões solicitados por bancos e empresas.

Esta é a terceira intervenção do Fed na mesma quantidade de dias no mercado monetário - crucial para o financiamento a curto prazo de bancos e empresas - para "manter a taxa dos fundos federais na margem de 1,75% para 2% ".

