As operações devem garantir a existência de liquidez suficiente no mercado de empréstimos a curto prazo

O Federal Reserve (Fed) de Nova York anunciou nesta sexta-feira que irá injetar até US$ 75 bilhões por dia no mercado monetário até 10 de outubro.

Essas operações devem garantir a existência de liquidez suficiente no mercado de empréstimos a curto prazo, crucial para os bancos e as grandes empresas, e que as taxas de juros cobradas não fiquem longe demais da meta do Fed - de entre 1,75% e 2% - informou o braço nova-iorquino do banco central em nota.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram