Este conteúdo foi publicado em 22 de Agosto de 2018 19:48 22. Agosto 2018 - 19:48

Uma intensificação nas atuais disputas comerciais dos Estados Unidos implica riscos "transcendentais" à economia, que poderiam complicar as ações do Federal Reserve (Fed, banco central americano), segundo documentos da entidade, divulgados nesta quarta-feira (22).

No entanto, com a maior economia mundial em crescimento sustentado e seu mercado de trabalho cada vez mais ajustado, vários membros do Fed disseram que certamente "em breve" será necessário voltar a elevar as taxas de juros.

Economistas e investidores dão por certo que o Fed elevará as taxas em sua reunião de setembro e em seguida na de dezembro.

