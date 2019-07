A marca Fendi homenageou nessa quinta-feira em Roma com um grande desfile o famoso estilista alemão Karl Lagerfeld, que morreu em fevereiro, colaborador dessa marca italiana por mais de meio século.

Em frente ao magnífico Templo de Vênus, sobre o Monte Palatino, no coração do antigo império romano, a marca de luxo desfilou uma coleção com 54 looks, o mesmo número de anos que Lagerfeld trabalhou para a marca italiana.

"O pulso acelera, já que é muito emoção estar hoje aqui sem ele [Lagerfeld]", disse o presidente da Fendi, Serge Brunswick, diante de 600 convidados para o desfile.

Lagerfeld lançou a linha prêt-à-porter da Fendi em 1977 e se manteve como diretor artístico até sua morte, aos 85 anos.

A coleção, com calças de seda, estampas geométricas entrelaçadas de pele, um casaco com detalhes simulando mármore e saias de laços, foi criada por Silvia Venturini Fendi, uma das herdeiras da empresa de produtos de pele e couro fundada por seus avós Edoardo e Adele em 1925.

Do Templo de Vênus, um dos vestígios dos romanos mais emblemáticos, que a Fendi prometeu restaurar com um aporte de 2,5 milhões de euros, a marca fundada em Roma quis festejar suas raízes e herança cultural.

Situado no extremo oriente do Fórum Romano, próximo do Coliseu, o maior templo da Antiga Roma era dedicado às deusas e foi construído por ordem do imperador romano Adriano por volta do ano 121.

Fendi, uma das principais marcas do grupo francês de luxo LVMH, continua assim seu patrocínio dos monumentos arquitetônicos de Roma, trabalho que começou em 2013 com a restauração da Fontana de Trevi, completa em 2015.

Também contribui com o projeto "Fendi for Fountains", que prevê a restauração e preservação das fontes monumentais da Cidade Eterna.

Outro projeto patrocinado pela marca é a renovação completa do Palazzo della Civiltà Italiana, monumento emblemático da arquitetura fascista (apelidado 'Coliseu Quadrado' pelos romanos), que hoje é a sede romana da marca.

