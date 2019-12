A celebração folclórica do Bumba Meu Boi Maranhense, que mistura arte popular, religião e história para honrar o boi, foi reconhecida pela Unesco nesta quarta-feira (11) como parte do Patrimônio Imaterial da Humanidade.

O anúncio foi feito em Bogotá, primeira capital latino-americana a sediar o comitê especial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Durante as festas juninas, um verdadeiro carnaval de rua toma conta das ruas do Maranhão, com mais de 400 grupos que montam coloridos desfiles, coreografias e peças teatrais para celebrar a ressurreição do boi, personagem central da festa.

É uma tradição que funde elementos do catolicismo, das religiões afro-brasileiras, da vida pastoril e das culturas indígenas presentes no estado.

Conta a lenda que a escrava Catirina, grávida do marido, Francisco, sentiu desejo de comer língua de touro. Para satisfazer a esposa, 'Chico' roubou e sacrificou o melhor animal da fazenda, provocando a ira do patrão. Mas com ajuda de curandeiros, o animal ressuscitou e o escravo escapou do castigo, dando início a uma grande festa.

O boi é confeccionado com luxo e cuidado em uma moldura de madeira, coberta com um pano de veludo bordado à mão, com milhares de lantejoulas, canutilhos e fitas brilhantes que compõem as tapeçarias nas quais as histórias são contadas.

Além do boi, há outros personagens coadjuvantes: escravos, o dono da fazenda, vaqueiros e indígenas, todos vestidos com máscaras, chapéus e fantasias exuberantes.

Uma banda com um pandeiro gigante, matracas, tambores e chocalhos, acompanhada por cantos tradicionais, marca o ritmo do espetáculo, para o qual são invocadas as bênçãos dos santos católicos (São João, São Pedro e São Marçal) e figuras de cultos afro-brasileiros.

A Unesco recebe anualmente centenas de pedidos dos 178 países que ratificaram a convenção, mas aceita considerar pouco menos de 50. Seus especialistas apresentam recomendações favoráveis ou desfavoráveis a um comitê integrado por 24 países, ao qual cabe tomar a difícil decisão.

O anúncio do Bumba meu boi como patrimônio cultural da humanidade, além de reconhecer o valor da celebração, enaltece os ofícios e saberes tradicionais que sustentam essa prática, presente com variações em outros estados brasileiros.

Embora tenha se estendido a outras camadas da sociedade e atraia um grande número de turistas, os principais protagonistas da festa continuam sendo operários, trabalhadores rurais, pescadores e pequenos comerciantes locais.

