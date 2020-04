Judeu ultraortodoxo ora ao longo de uma rua do lado de fora de uma sinagoga fechada em Jerusalém, em 29 de março de 2020

Cristãos do mundo inteiro se preparam para celebrar a Páscoa de uma maneira sem precedentes, como os judeus e a Pessach, devido ao confinamento que os priva de igrejas, templos e sinagogas.

- Pessach -

Para a Páscoa judaica, que começa na quarta-feira à noite (e termina em 16 de abril), as famílias são convidadas a ser reunirem apenas em casa.

É para "se proteger", explica em Nova York à AFP Yigel Niasoff, que ficará em sua casa no Brooklyn com sua esposa e filhos, mas sem sua mãe, ou os sogros.

"Pessach confinado, Pessach seguro", diz o rabino francês Haim Korsia.

Ele questiona, porém: "É possível ignorar a regra geral de não usar eletricidade? Um aplicativo de videoconferência pode ser usado excepcionalmente, pelo menos durante o jantar?".

Em Jerusalém, 14 rabinos emitiram uma opinião favorável, argumentando que se trata de estar em contato com os "anciãos". Já o rabino-chefe de Israel se opõe, defendendo que não se pode "profanar um feriado".

Na França, onde vive a maior comunidade judaica da Europa, Haim Korsia concorda que "a regra não pode ser revogada".

- Páscoa católica e protestante -

A Semana Santa que acaba de começar e continua com o "Tríduo Pascal" (Quinta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão e Domingo de Páscoa) também é muito especial.

Em muitas dioceses ao redor do mundo, os ofícios serão realizados a portas fechadas. Este será o caso no Vaticano, onde o papa Francisco celebrou a Missa de Ramos na Basílica de São Pedro, deserta.

Todas as celebrações litúrgicas serão realizadas sem os fiéis, incluindo as bênçãos Urbi e Orbi na Praça de São Pedro no domingo.

Em Iztapalapa, leste do México, a procissão muito popular da representação da Paixão de Cristo ocorrerá sem público.

Canais de televisão e a Internet servirão de suporte para acompanhar os ofícios. A missa pronunciada pelo arcebispo de Sevilha (sul da Espanha) poderá ser vista por 120.000 pessoas, segundo autoridades religiosas.

O Patriarcado Latino de Jerusalém pediu aos fiéis que orassem em casa, conectados às redes.

A "Páscoa em privacidade" também será observada no Marrocos, com missas no Facebook.

No culto protestante, propostas para leituras bíblicas, meditações e cultos são regularmente divulgadas.

A Igreja Anglicana da África do Sul fez recomendações em um manual de instruções, incluindo "identificar um lugar para orar" e comer "peixe marinado na sexta-feira".

Também na África do Sul, a igreja cristã de Sião (evangélica) adiou sua peregrinação anual à província de Limpopo, a maior reunião de cristãos da África Austral.

- Semana Santa ortodoxa -

Respeitando o calendário juliano, esta festa ocorrerá em 19 de abril. Também neste caso, os serviços serão realizados em igrejas fechadas e serão transmitidos por vários meios de comunicação, decidiu o patriarcado greco-ortodoxo de Antioquia.

O mesmo acontecerá na Grécia, onde o governo teme que as pessoas nas áreas rurais e nas ilhas não respeitem as restrições.

"Certamente celebraremos a Páscoa, embora não seja possível ir à igreja", disse na Rússia o metropolita Ilarion, um dignitário religioso.

Na Grécia, na Síria e no Líbano, se as circunstâncias permitirem, as autoridades religiosas esperam poder reunir os fiéis nas igrejas em 27 de maio, dia que marca o fim da Páscoa.

