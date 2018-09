O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O ator e diretor Jim Cummings comemora o prêmio no Festival de Cinema americano de Deauville

"Thunder Road", uma tragicomédia contra a "virilidade estilo John Wayne" dirigida e interpretada por Jim Cummings, foi premiado neste sábado pelo Festival de Cinema americano de Deauville, na França, que também premiou o mexicano Carlos López Estrada.

Para a presidente do júri, a atriz francesa Sandrine Kimberlain, trata-se de "um filme insólito e inventivo [...] que tem o mérito de não se parecer com nenhum outro".

Esta ode à sensibilidade masculina, financiada pelo público na internet e obra-prima de Cummings, teve muito sucesso entre o público deste festival de cinema, realizado em uma estação balneária do noroeste da França.

O filme retrata um homem, policial de profissão, cujo comportamento, aparentemente estranho e politicamente incorreto, provocou risos entre os presentes, mas também lágrimas, quando o público percebeu que Jim Arnaud, disléxico, tem dificuldade para administrar a violência de suas emoções.

"Cresci em Nova Orleans, onde o mito do homem duro como John Wayne é uma religião. É horrível. Influencia na taxa de suicídio", explicou Jim Cummings, de 31 anos, na quinta-feira em uma coletiva de imprensa.

O prêmio da crítica do Festival de Deauville foi para "Blindspotting", o primeiro filme do mexicano Carlos López Estrada.

O prêmio do júri reconheceu dois filmes: "Night Comes on", primeiro longa-metragem de Jordana Spiro, e "American Animals", de Bart Layton.

