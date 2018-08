O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O Festival de Veneza começa nesta quarta-feira (29) com uma viagem íntima e repleta de desafios no filme "First Man", do diretor americano Damien Chazelle, com Ryan Gosling no papel do astronauta Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua.

Com as poucas imagens existentes do evento histórico de julho de 1969, dominada pela respiração e os silêncios de quem sabe que cumpre uma missão única, o filme combina todos os elementos para se tornar um sucesso de bilheteria: desafios, dor, competição, sonhos, poder e até os protestos que aconteceram naquele período.

"É incrível hoje em dia que se tenha tão poucas imagens deste fato: uma ao vivo pela televisão, em preto e branco, de baixa definição", brincou o diretor de apenas 33 anos, já consagrado com os filmes "Whiplash" e "La La Land".

O filme, que abre a mostra competitiva de Veneza, reconstitui os sentimentos de um piloto reflexivo e reservado, o comandante da Apolo 11.

"Queria que o espectador se sentisse na Lua, em uma realidade virtual, o que entrasse nas botas de Armstrong, dando os passos em primeira pessoa", explica o cineasta.

E são justamente as botas, sobre uma superfície desconhecida para a humanidade, que emocionam, provocam estranheza e temor, em um momento acompanhado por centenas de milhões de pessoas ao vivo em todo o mundo.

Baseado no livro de Hames Hansen, o voo até a Lua é também um desafio físico, de preparação, uma experiência quase claustrofóbica.

"Foi uma viagem analógica, manual", declarou o cineasta.

Chazelle, que desfilará durante a noite pelo famoso tapete vermelho do Lido veneziano ao lado de Gosling, disputa ao lado de outros 20 filmes o Leão de Ouro.

O festival este ano conta com as presenças de diretores consagrados, como os irmãos americanos Ethan e Joel Coen, o mexicano Alfonso Cuarón e o inglês Paul Greengrass.

O tradicional desfile de estrelas durante os 10 dias da mostra está garantido com as participações da cantora Lady Gaga, assim como de Joaquin Phoenix e Emma Stone, entre outros.

Sob fortes medidas de segurança, o festival celebra sua 75ª edição com uma longa lista de convidados, graças a uma aliança que inclui Hollywood, Netflix e o cinema latino-americano.

Durante a cerimônia de abertura no Palácio do Cinema, a atriz britânica Vanessa Redgrave receberá o Leão Ouro em homenagem a sua carreira.

O mesmo prêmio será entregue durante o festival ao cineasta canadense David Cronenberg.

No ano passado, o grande vencedor de Veneza foi "A Forma da Água", do mexicano Guillermo Del Toro, que meses mais tarde também recebeu o Oscar de melhor filme.

O cineasta mexicano retorna a Veneza em 2018 como presidente do júri.

