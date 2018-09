O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

27 de Setembro de 2018

Elenco participa da sessão de fotos do filme em San Sebastián

Com o ator britânico Robert Pattinson e a francesa Juliette Binoche como protagonistas, o Festival de San Sebastián assistiu nesta quinta-feira à ficção científica "High Life", da veterana diretora francesa Claire Denis.

O longa-metragem está na disputa pelo prêmio principal do evento, a Concha de Ouro.

No filme de Claire Denis, que evita a ficção científica baseada em efeitos especiais para se concentrar nas relações pessoais, Monte (Pattinson) e sua pequena filha são os únicos sobreviventes em uma nave espacial à deriva no espaço.

Eles integravam, ao lado de um grupo de condenados à morte e viciados, uma missão sem retorno até o buraco negro mais próximo da Terra. Ao mesmo tempo eram usados como cobaias dos experimentos científicos comandados pela médica da nave, interpretada por Binoche.

O filme tem cenas violentas e, em alguns momentos, desagradáveis, mas na maior parte do tempo mostra a solidão de Monte, personagem que Pattinson considera "um dos fáceis" que interpretou, graças à liberdade que a diretora deu aos atores durante as filmagens.

"É muito bonito trabalhar com um bebê, é como ter um animal selvagem, é uma fonte constante de surpresas e inspiração", disse o ator de 32 anos, que provocou risadas na sala de imprensa quando afirmou que o trabalho "não" despertou seu instinto paternal.

Transformado em astro mundial graças à saga adolescente "Crepúsculo", nos últimos anos Pattinson trabalhou em projetos com cineastas renomados como Werner Herzog, Anton Corbijn e David Cronenberg.

"Desde que acidentalmente me tornei ator, tento fazer com que cada filme em que trabalho tenha um significado para mim, este é o propósito de qualquer atuação, fazer com que o papel pareça pessoal", disse o britânico, recebido por muitos fãs em San Sebastián.

Como preparação para "High Life", a equipe passou várias semanas com "astrofísicos e especialistas no mundo interestelar e treinando em piscinas", disse Binoche, em seu segundo dia no festival, já que na quarta-feira apresentou a coprodução franco-japonesa "Vision".

A ficção científica do filme segue o estilo de "Solaris" de Andrei Tarkovsky, "mas usando homens e mulheres", explicou Denis.

"Não precisamos de aliens ou monstros", completou a diretora, de 72 anos, que participa pela primeira vez no Festival de San Sebastián.

Outros dois filmes serão exibidos nesta quinta-feira na mostra oficial do evento: "Entre dos aguas", do espanhol Isaki Lacuesta, e "Baby", do chinês Liu Jie.

O vencedor da Concha de Ouro será anunciado no sábado.

