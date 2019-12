O icônico vestido que a princesa Diana usou em um baile na Casa Branca, onde dançou com o ator John Travolta, não atraiu interessados no leilão organizado pela casa de vendas londrina Kerry Taylor, nesta segunda-feira (9).

Lady Di usou este longo de veludo azul-marinho, de ombros à mostra, em um jantar oferecido em 1985 pelo então presidente americano, Ronald Reagan (1981-1989). O evento foi em homenagem ao príncipe e à princesa de Gales.

Com um valor estimado entre 250.000 e 350.000 libras (cerca de US$ 328 mil e US$ 460 mil), o vestido foi imortalizado nas fotos de Diana dançando com John Travolta ao ritmo de "You Should be Dancing", tema do filme clássico "Os embalos de sábado à noite".

Já outros dois vestidos foram vendidos.

Um deles, também de veludo azul, da estilista Katherine Cusack de 1986, foi comprado por 60.000 libras (US$ 79 mil), o dobro de seu mais alto valor estimado.

Um vestido mais curto estilo navy, de Catherine Walker, que a princesa "usava em círculos privados", segundo a casa de leilões, foi vendido por 35.000 libras (cerca de 46.000 euros). O valor é bem mais alto do que sua estimativa inicial, em 6.000 libras.

