Hunter Biden (D) aparece ao lado do seu pai e do presidente Barack Obama, em 2010.

Hunter, filho do ex-vice-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato democrata Joe Biden, falou sobre seus problemas com as drogas e o álcool em entrevista publicada nesta segunda-feira pela revista New Yorker.

"Estava em um túnel, um túnel sem fim", disse Hunter Biden, 49 anos, sobre sua dependência. "Você não consegue escapar, só aprende a viver com isto".

Um dos parentes revela que em certo momento Hunter se viu com "uma arma na testa" quando tentava comprar crack com um morador de rua em Los Angeles, em 2016.

"Ele voltou a comprar mais crack algumas vezes esta semana", diz um trecho do artigo sobre um período tumultuado da vida de Hunter.

Joe Biden, 76, vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017, lidera as pesquisas sobre a indicação democrata para enfrentar o presidente republicano Donald Trump nas eleições de 2020.

Biden é conhecido por enfrentar repetidas tragédias familiares. Pouco depois de ser eleito para o Senado, em 1972, o político perdeu sua mulher e sua filha em um acidente automobilístico, no qual Hunter e seu irmão Beau Biden ficaram gravemente feridos.

Beau se converteu em uma estrela em ascensão do partido democrata, mas morreu de câncer em 2015, um evento que descarrilou a esperada candidatura de Biden à indicação democrata em 2016.

