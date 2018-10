O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Outubro de 2018 17:38 25. Outubro 2018 - 17:38

(23 out) O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, recebe em Riad parentes do jornalista assassinado

O filho do jornalista saudita Jamal Khashoggi deixou o seu país com a família rumo aos Estados Unidos, depois que o governo suspendeu a proibição de viagens, anunciou nesta quinta-feira a Human Rights Watch (HRW).

"Salah e sua família estão a bordo de um avião com destino a (Washington DC) no momento", disse à AFP Sarah Leah Whitson, diretora executiva da HRW para o Oriente Médio e Norte da África.

As autoridades sauditas não reagiram por enquanto, mas Whitson explicou que a viagem foi aparentemente autorizada depois que a proibição de deixar o país que pesava sobre Salah foi suspensa.

Jamal Khashoggi, jornalista crítico do regime saudita e colunista do jornal Washington Post, foi assassinado em 2 de outubro no consulado saudita em Istambul, onde foi buscar documentos para poder se casar.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português