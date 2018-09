O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O governo das Filipinas começou a evacuar milhares de pessoas em zonas costeiras do norte do arquipélago antes da chegada do violento tufão Mangkhut, prevista para sábado, com rajadas de vento de 255 km/h.

As autoridades disseram que 10 milhões de filipinos vivem nas regiões por onde o tufão deve passar. Agora, ele avança pelo Pacífico.

Milhões de pessoas moram na costa da China meridional, que também será atingida pelo tufão.

No litoral da ponta norte de Luzon, a principal ilha das Filipinas, milhares de pessoas começaram a ser retiradas.

"Estão sendo realizadas evacuações preventivas nas nossas cidades costeiras, nos povoados que estão expostos", declarou à AFP o porta-voz do governo local, Rogelio Sending.

"Vamos fazer mais evacuações", acrescentou.

Todo o ano, cerca de 20 tufões atingem o arquipélago, deixando vários mortos.

Um dos tufões mais violentos da história a tocar o solo, Haiyan castigou as ilhas do centro das Filipinas em novembro de 2013, com ventos que superaram os 315 km/h.

Ondas gigantes, parecidas com as de um tsunami, arrasaram tudo que encontraram pelo caminho. A catástrofe deixou mais de 7.350 mortos, ou desaparecidos, e mais de quatro milhões de habitantes ficaram desabrigados.

A agência meteorológica filipina indicou que o Mangkhut é, até o momento, a tempestade tropical mais violenta do ano, com ventos de 205 km/h.

A Federação Internacional da Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho disseram que pode haver "danos significativos" nas Filipinas.

Em Manila, a Defesa Civil disse que as localidades na trajetória do Mangkhut transformarão seus prédios públicos em abrigos.

Hong Kong também está na trajetória de Mangkhut. As autoridades já preparam a população, embora a tormenta esteja prevista a partir de domingo.

O Observatório Meteorológico da ex-colônia britânica pede prudência, explicando que a tempestade é uma "ameaça considerável". Vários internautas relataram que começaram a estocar alimentos.

