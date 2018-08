O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Agosto de 2018 17:21 12. Agosto 2018 - 17:21

(Maio) Salaviza e Renée posam com atores do filme em Cannes

O filme "Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos", da brasileira Renée Nader Messora e do português João Salaviza, levou na noite deste sábado o prêmio de melhor filme no 22º Festival de Cinema de Lima, anunciaram os organizadores no Twitter.

O filme retrata Ihjãc, 15, indígena Krahô que tem pesadelos desde que perdeu o pai. Quando tem que organizar uma cerimônia de fim de luto, decide fugir para a cidade, a fim de escapar do processo que o converteria em um xamã.

O prêmio de melhor diretor foi para Ciro Guerra e Cristina Gallego, por "Pájaros de Verano" (Colômbia/Dinamarca/México). A melhor atriz foi Ana Brun, do paraguaio "Las Herederas", e o prêmio de melhor ator ficou com o argentino Sergio Prina, por "El Motorarrebatador".

A melhor fotografia ficou com Renée Nader, pela produção luso-brasileira, e o melhor roteiro foi para a diretora Beatriz Seigner, de "Los Silencios" (Brasil-Colômbia-França).

O festival peruano foi realizado entre os dias 3 e 11 de agosto, e incluiu 400 filmes e documentários.

