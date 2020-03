A agência de classificação de risco Fitch Ratings baixou nesta sexta-feira a nota de solidez financeira do Reino Unido para AA-, com perspectiva negativa

A agência de classificação de risco Fitch Ratings baixou nesta sexta-feira a nota de solidez financeira do Reino Unido para AA-, com perspectiva negativa, devido ao "enfraquecimento significativo" de suas finanças públicas causado pelo impacto da epidemia do novo coronavírus.

A redução "reflete os graves danos à economia britânica, a curto prazo, causados pela epidemia do novo coronavírus, e a incerteza persistente envolvendo as relações comerciais entre o Reino Unido e a União Europeia após o Brexit", diz o comunicado da Fitch.

A resposta política necessária para conter a epidemia de Covid-19 levará a um forte aumento dos índices de déficit e dívida do governo, o que conduzirá a uma aceleração da piora das finanças públicas a médio prazo", indica a agência de classificação.

Em relação às perspectivas negativas, a Fitch informa que a incerteza envolvendo as futuras relações comerciais com a UE poderá limitar a força da recuperação econômica após a crise.

A pandemia causou um impacto sem precedentes nos mercados financeiros e na atividade econômica do planeta. No Reino Unido, mais de 14.740 pessoas foram infectadas e 761 morreram.

Como outros países, o Reino Unido teve que fechar setores inteiros de sua economia, em um esforço para conter a propagação da doença. Estas medidas drásticas levarão a "uma contração profunda no segundo trimestre", adverte a Fitch.

