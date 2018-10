O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Imagem de satélite que mostra o avanço de Michael, ainda como tormenta tropical, sobre o Golfo do México, nos Estados Unidos, em 8 de outubro de 2018

O norte da Flórida se preparava nesta terça-feira para o enorme furacão Michael que chegará na quarta-feira ao sudeste americano com ventos de categoria 3.

"O tempo para se preparar está acabando", escreveu o governador da Flórida, Rick Scott. "Esta é uma situação séria de risco de vida, não assuma nenhum risco. Se disserem para evacuar, evacue".

A Flórida e o estado vizinho do Alabama declararam estado de emergência e as áreas costeiras na zona de impacto estão sob ordens de evacuação obrigatória. De acordo com a rede ABC, isso afeta ao menos 120.000 pessoas.

"O furacão Michael é uma tempestade enorme", disse o governador após declarar na segunda-feira o estado de emergência para 35 condados do norte e do oeste.

O furacão de categoria 2 passava na manhã desta terça com ventos máximos de 155 km/hora no Golfo de México, a 635 km ao sul de Panama City, na Flórida. A cidade sofrerá o impacto direto de Michael na quarta-feira, na primeira hora da tarde.

"Espera-se que continue se fortalecendo", escreveu o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), com sede em Miami, em seu boletim das 11H00 GMT (8H00 horário de Brasília).

"O prognóstico é que Michael será um furacão de grande intensidade [categoria 3 de 5] ao tocar terra na Florida", acrescentou.

Depois vai enfraquecer enquanto entra pelo sudeste americano, para a Georgia e as Carolinas.

O NHC emitiu um alerta de furacão para a fronteira entre o Alabama e a Flórida e alerta de ressaca para a costa noroeste da Flórida, do extremo norte até Tampa.

