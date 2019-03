Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) está em Porto Príncipe para discutir medidas de ajuda para a economia do Haiti

Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) está em Porto Príncipe para discutir medidas de ajuda para a economia do Haiti, disse um porta-voz da entidade nesta quinta-feira (7).

Esse programa financeiro poderia ser realizado "muito em breve" e incluiria "condições de crédito muito favoráveis, os termos mais favoráveis que podem ser oferecidos", disse Gerry Rice, porta-voz do FMI.

Uma missão do FMI já está na capital haitiana para as tarefas de acompanhamento anual da economia do país e "especialmente" para negociar apoio financeiro.

Esse programa do FMI "será capaz, em primeiro lugar, de proteger a sociedade e combater a corrupção", disse Rice.

No mês passado, eles desencadearam protestos violentos para exigir a renúncia do presidente, Jovenel Moise, melhorias nas condições de vida e a punição à corrupção.

Pelo menos sete pessoas morreram em episódios violentos durante as manifestações, que causaram danos materiais significativos e uma paralisação total das atividades econômicas e sociais, devido às barricadas erguidas nas principais estradas.

Neuer Inhalt Horizontal Line