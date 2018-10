O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Outubro de 2018 17:54 26. Outubro 2018 - 17:54

(Setembro) A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, recebe o presidente argentino, Mauricio Macri, e seu ministro da Economia, Nicolas Dujovne (d), em Nova York

A direção do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou nesta sexta-feira o pacote de ajuda de 56 bilhões de dólares para a Argentina com o objetivo de ajudar a estabilizar a economia daquele país.

O FMI anunciou que esta aprovação libera 5,7 bilhões para o governo imediatamente.

"A Direção Executiva da del Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu no dia de hoje a primeira revisão do desempenho econômico da Argentina em virtude do Acordo Stand-By (SBA) de 36 meses que fue foi aprovado em 20 de junho de 2018", disse o organismo em um comunicado.

O país conseguiu um empréstimo de 50 bilhões de dólares do FMI em junho, dos quais já recebeu 15 bilhões, mas Buenos Aires precisou voltar ao organismo para obter apoio adicional com desembolsos mais rápido.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português