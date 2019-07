O Fundo Monetário Internacional (FMI) alcançou, nesta sexta-feira, um acordo com a Argentina que libera um desembolso de US$ 5,4 bilhões, parte do crédito para estabilizar a economia do país.

"As autoridades concluíram todos seus objetivos fiscais, monetários e de gasto social no âmbito do programa respaldado pelo FMI no contexto desta revisão", disse o diretor-gerente interino do Fundo, David Lipton, em um comunicado.

