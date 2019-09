Mapa do Iraque com localização de Bagdá, onde um míssil caiu nesta segunda-feira perto da embaixada americana.

Um foguete caiu nesta segunda-feira (23) perto da embaixada americana em Bagdá, informou uma fonte dos serviços de segurança à AFP, enquanto o comando militar iraquiano indicou que houve, no total, dois disparos de projéteis.

As sirenes da embaixada americana soaram em duas ocasiões, informaram fontes estrangeiras presentes no local. O ataque ocorre em um contexto de fortes tensões entre Estados Unidos e Irã, as duas potências com maior presença no Iraque.

"Um foguete Katiusha atingiu às 23H40 (17H40 Brasília) a Zona Verde, não muito distante da embaixada americana", disse à AFP um oficial da polícia.

Já o comando militar iraquiano informou que "dois disparos de morteiro" caíram próximo à Zona Verde, mas não citou a embaixada dos EUA.

A autoria dos disparos não foi reivindicada até o momento.

Este ataque ocorre em um contexto de forte tensão entre Estados Unidos e Irã, as duas potências com maior presença no Iraque.

O último ataque deste tipo na capital iraquiana ocorreu no dia 19 de maio, quando um foguete atingiu a Zona Verde poucos dias após as autoridades americanas repatriarem parte de seus diplomatas no Iraque.

Após anos de guerra e atentados do grupo jihadista Estado Islâmico, o Iraque segue um país ameaçado pelo terrorismo, mas os atentados são menos frequentes no momento.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram