Dois foguetes atingiram neste sábado a base militar de Taji, ao norte de Bagdá, onde dois soldados americanos e uma britânica morreram em um ataque similar na quarta-feira, informaram à AFP fontes das forças de segurança iraquianas e americanas.

O exército iraquiano informou que dois militares ficaram feridos.

Desde outubro foram registrados 23 ataques com foguetes contra alvos americanos no Iraque, onde as facções pró-Irã exigem sua expulsão do país.

Os ataques com foguetes nunca são reivindicados, mas Washington acusa as brigadas do Hezbollah, uma milícia radical pró-Irã.

As autoridades iraquianas, respaldadas pelas tropas da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos para lutar contra as células jihadistas clandestinas em seu território, afirmam que não conseguiram descobrir os autores dos disparos.

Na quinta-feira, pela primeira vez, as brigadas do Hezbollah elogiaram, sem reivindicá-los, os lançamentos de 18 foguetes que mataram dois soldados americanos e uma militar britânica.

Horas depois, as tropas americanas executaram bombardeios de represália que, segundo Washington, tiveram como alvos bases das brigadas do Hezbollah. Os ataques mataram cinco policiais e soldados e um civil, de acordo com fontes oficiais de Bagdá.

Os ataques dos dois lados provocam o temor de uma perigosa escalada no país.

No fim de 2019, um americano faleceu em um ataque com foguetes e isto provocou uma retaliação dos Estados Unidos, que em janeiro matou o general iraniano Qassem Soleimani e seu auxiliar iraquiano em Bagdá.

Posteriormente também foram registrados ataques com mísseis contra bases militares que abrigam soldados americanos.

