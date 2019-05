Equipes de resgate do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, estavam em busca de sobreviventes neste domingo, depois da passagem poderoso tornado no sábado em uma pequena cidade perto da capital do estado que matou pelo menos duas pessoas.

"Agora estamos fazendo um esforço de busca para avaliar tudo", disse o prefeito de El Reno, Matt White, em entrevista coletiva. "Podemos confirmar que houve duas mortes neste momento". "É muito traumático".

A cidade de cerca de 17 mil habitantes, localizada a 40 quilômetros a oeste da capital do estado, Oklahoma City, estava se recuperando de uma severa inundação quando o tornado ocorreu no sábado.

Pelo menos 29 pessoas foram hospitalizadas, com lesões leves a críticas.

O tornado destruiu quase completamente um parque de trailers, onde vivem várias pessoas, e White disse que os moradores foram transferidos para abrigos temporários.

"Precisamos de ajuda", disse ele. "Nós removemos todas as pessoas do parque de trailers"

