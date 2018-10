O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Ao menos seis pessoas morreram na França nesta segunda-feira vítimas das fortes chuvas na região sul do país, anunciou o governo do departamento de Aude, que tem a cidade de Carcassonne como capital.

"Uma freira foi arrastada pelas águas em Villardonnel e outras quatro pessoas foram encontradas mortas em Villegailhenc", afirmou o prefeito Alain Thirion ao canal BFMTV.

Uma sexta pessoa faleceu no departamento, de acordo com o prefeito.

Um morador ficou ferido no desabamento de sua casa na cidade de Cuxac, indicou Thirion, que teme um aumento do balanço de vítimas.

O vale de Aude registrou o maior nível de inundação desde 1891, informou a Vigicrues, a agência responsável pelo controle do nível da água.

O prefeito destacou que 15 localidades estão em "situação delicada".

"No domingo, em apenas cinco horas choveu entre 160 e 180 mm na aglomeração de Carcassonne", disse.

Nas localidades ao norte de Carcassonne, todas as estradas foram bloqueadas e as escolas permaneceram fechadas. As autoridades pediram aos moradores que permaneçam em suas casas.

Na cidade de Trèbes a água subiu oito metros em apenas cinco horas.

Nas localidades de Villemoustaussou, Villegailhenc e Conques o nível da água subiu mais de dois metros.

