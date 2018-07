O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Ronaldo Schemidt, fotógrafo venezuelano da AFP, é destaque nesta quinta-feira (26) da inauguração, na Cidade do México da exposição do prestigiado prêmio World Press Photo, do qual foi vencedor com a imagem de um manifestante opositor que corre em chamas durante os protestos de Caracas de 2017.

Na mostra no museu Franz Meyer, no centro histórico da capital mexicana, será exibida a imagem de Schemidt e outras premiadas nas oito categorias do prêmio.

Schemidt, de 46 anos, originário de Caracas mas residente no México, integra a equipe da AFP na capital mexicana desde 2004.

Em 2017 foi enviado à Venezuela para dar cobertura aos protestos contra o regime do presidente Nicolás Maduro.

Era 3 de maio de 2017. José Víctor Salazar participava de um desses protestos. Os manifestantes conseguiram pegar uma moto de um policial nacional, mas o tanque explodiu em chamas que atingiram o rapaz.

A cena durou 14 segundos. Schemidt estava de costas mas, com a câmera na mão, virou-se ao sentir o calor do fogo, captando a imagem de Salazar em chamas.

"A cena me impressionou muito. Foi muito surpreendente para mim, sabia que era um foto forte, sabia que era um momento importante da cobertura, mas nunca achei que teria tanta difusão", comenta Schemidt, que recebeu o prêmio no dia 12 de abril em Amsterdã.

Com a foto, intitulada "Crise na Venezuela", o venezuelano recebeu o prêmio de foto do ano do World Press Photo 2018 e o primeiro prêmio na categoria "Spot News".

Outros fotógrafos da AFP também foram premiados: Oliver Scarff, freelance baseado em Londres, com o primeiro lugar na categoria "Sport"; e Juan Barreto, baseado em Caracas, com o terceiro lugar na categoria "Spot News".

Na edição 61 do World Press Photo, o jurado avaliou 73.044 fotografias enviadas por 4.548 fotógrafos de 125 diferentes países.

