A fotografia premiada de Yasuyoshi Chiba mostra um jovem recitando um poema em meio a manifestantes no Sudão

O fotógrafo de la AFP Yasuyoshi Chiba venceu nesta quinta-feira o prêmio Fotografia do Ano do World Press Photo 2020, pela imagem de um jovem recitando um poema em meio a manifestantes no Sudão, que simboliza a esperança, segundo o júri da renomada premiação.

O caráter poético da foto ilustra o poder da juventude e a arte, estimaram os juízes do prêmio mais importante do fotojornalismo.

Chiba, fotógrafo japonês de 48 anos baseado em Nairóbi, também conquistou com a imagem o prêmio principal na categoria "Notícias Gerais - Individual".

Outros dois fotógrafos da AFP também foram foram premiados: Nicolas Asfouri, dinamarquês baseado em Pequim, venceu na categoria "Notícias Gerais - Reportagem", por uma série de imagens das manifestações pró-democracia em Hong Kong.

Na categoria "Esportes - Individual", Oli Scarff ficou em terceiro lugar com a imagem de uma maré de torcedores do clube de futebol Liverpool que marchavam pelas ruas da cidade para comemorar a vitória da equipe contra o Tottenham Hotspur na final da Liga dos Campeões.

O segundo prêmio na categoria Temas Contemporâneos - Individual foi para a imagem feita pelo fotógrafo independente Sean Davey para a AFP que imortaliza uma menina que usa uma máscara enquanto brinca com os amigos em um abrigo na Austrália, na época em que incêndios florestais tomaram conta daquele país.

- 'Poema de protesto' -

A foto vencedora do World Press Photo 2020 foi tirada em 19 de junho, em Cartum. Um jovem com a boca aberta, em meio a uma multidão de habitantes da capital sudanesa que gritavam palavras de ordem, recita um "poema de protesto", assinalaram os membros do júri.

Vestindo uma camiza azul, o jovem é iluminado pela luz de dezenas de celulares. Em primeiro plano, aparece um rosto sorridente, de perfil.

"Foi o único grupo que se manifestava pacificamente que encontrei, e me comoveu a solidariedade imbatível de sua revolução", explicou Chiba à AFP. "A foto mostra que as pessoas continuavam guardando esta paixão dentro de si, e me senti parte disso. Vi como a forte vontade das pessoas estava ali, e que ela não poderia ser sufocada pela violência."

Após a destituição do ex-ditador Omar Al-Bashir pelo Exército, em abril de 2019, sob a pressão das ruas, as manifestações continuaram no Sudão, até que teve início uma frágil transição para o poder civil.

A imagem de Chiba "ilustra o poder da juventude, o poder da arte. Ilustra a esperança", disse Tanvi Mishra, membro do júri.

- 'Amor' -

"A obra notável de Chiba é uma prova do seu talento, coragem, trabalho duro e profissionalismo", declarou o diretor de Informação da AFP, Phil Chetwynd. "O prêmio mostra o comprometimento consistente da AFP em registrar histórias em lugares desafiadores, como o Sudão, e é uma homenagem à nossa rede inigualável de fotógrafos na África."

"Também estamos muito orgulhosos pelo júri ter optado por reconhecer a excelência da nossa cobertura em Hong Kong, bem como nossa cobertura esportiva e ambiental", assinalou Chetwynd.

Na série premiada de fotos de Nicolas Asfouri aparecem estudantes de Hong Kong de mãos dadas, vestindo um uniforme azul e usando máscaras, e uma manifestante correndo com um guarda-chuva vermelho e um cartaz amarelo em que está escrita a palavra "AMOR".

"Fico muito satisfeita com estes prêmios, uma vez que destacam a importância de estar no lugar dos fatos e perto das pessoas, em particular", festejou a diretora de Fotografia da AFP, Marielle Eudes.

