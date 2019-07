O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou neste sábado a criação de um comando militar dedicado ao espaço, convertido em campo de confronto entre países, em discurso às vésperas do desfile do 14 de Julho, a festa nacional.

"Para garantir o desenvolvimento e fortalecimento da nossa capacidade espacial, um grande comando espacial será criado no próximo mês de setembro na Força Aérea, que se tornará Força Aérea e do Espaço", declarou o presidente.

Macron discursou na sede do Ministério dos Exércitos, antigo Ministério da Defesa, durante a tradicional recepção que reúne a comunidade militar um dia antes do desfile na Champs Elysées por ocasião da festa nacional.

Ao classificar o espaço como "um verdadeiro desafio da segurança nacional, pelos conflitos que gera", Macron sugeriu, no ano passado, que desejava dotar a França de uma "estratégia espacial de defesa", que já está pronta, assinalou hoje.

"A nova doutrina espacial e militar que me foi proposta pela ministra dos Exércitos, Florence Parly, que aprovei, garantirá a nossa defesa do espaço e pelo espaço", afirmou Macron.

"Reforçaremos o nosso conhecimento da situação espacial e protegeremos melhor os nossos satélites, inclusive de maneira ativa", assinalou Macron, acrescentando que "serão definidos novos e indispensáveis investimentos".

Espionagem, interferência, ataques cibernéticos, armas antissatélite... O espaço, indispensável às operações militares, tornou-se um campo de confronto entre nações, colocando a França ante o desafio de aumentar a sua capacidade em um terreno altamente estratégico e cada vez mais militarizado.

As maiores potências espaciais mundiais, como Estados Unidos, China e Rússia, estão comprometidas há anos com uma corrida pelo domínio do espaço. Nos Estados Unidos, o Pentágono anunciou a intenção de criar a Força Espacial desejada pelo presidente Donald Trump, sujeita à aprovação do Congresso.

