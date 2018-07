O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

21 de Julho de 2018

O ministro francês de Economia e Finanças, Bruno Le Maire, em entrevista com a AFP em Buenos Aires, em 21 de julho de 2018

A União Europeia vê com preocupação a guerra comercial que começou após o aumento de tarifas decidido pelos Estados Unidos, declarou nest esábado (21) o ministro francês da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, pedindo a Washington que seja razoável e "respeite" seus aliados comerciais.

"Todos, em particular os países europeus, temos uma preocupação com a guerra comercial que começou há algumas semanas. Só haverá perdedores nesta guerra, que destruirá empregos e afetará o crescimento mundial", expressou Le Maire em entrevista exclusiva à AFP antes da reunião de ministros da Economia e presidente de bancos centrais do G20 neste sábado e domingo em Buenos Aires.

"Fazemos um chamado à razão aos Estados Unidos, que respeite as regras multilaterais e respeite seus aliados", enfatizou.

"Americanos e europeus são aliados. Não conseguimos entender o porquê nós, europeus, seremos afetados pelo aumento de tarifas comerciais decidido pelos Estados Unidos", disse o hierarca em referência à decisão de Washington de impor tarifas adicionais ao aço e ao alumínio, primeiro passo de uma polêmica estratégia com a qual o governo de Donald Trump busca, em particular, combater o déficit comercial de seu país com a China.

"O que queremos é reformar o multilateralismo comercial. O comercial mundial não pode se basear na lei da selva", acrescentou o ministro francês.

A UE e a China acordaram nesta semana a conformação de um grupo de trabalho para analisar uma reforma da paralisada Organização Mundial do Comércio (OMC).

"A forma de solucionar os problemas é um diálogo entre Estados Unidos, Europa e China", advogou Le Maire, enquanto aumenta a preocupação sobre o impacto das medidas americanos e suas recíprocas de China, UE, Canadá e México sobre o crescimento mundial.

