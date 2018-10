O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O "Momo Challenge" é acessível através de redes sociais, incluindo mensagens instantâneas no WhatsApp

A justiça francesa está investigando a morte de um adolescente, ligada ao chamado Desafio Momo, um "jogo" viral que desafia jovens a realizarem "desafios" perigosos, indicaram as autoridades locais

A Procuradoria de Rennes e a polícia local investigam as circunstâncias da morte de um menino de 14 anos que faleceu na casa de seus pais em um vilarejo perto da cidade.

"Continua a investigação para determinar as circunstancias do suicídio' e decidir se deve ser qualificado como "provocação suicídio de menores de 15 anos", disse à AFP o fiscal de Rennes, Nicolas Jacquet.

O adolescente foi encontrado, no fim de semana, enforcado com um cinto de quimono em seu quarto, indicou sua família à AFP.

Segundos os pais, ele não teria cometido suicídio, mas sim agiu sob a influencia do Desafio Momo, um "jogo" que circula através do Whatsapp.

De acordo com a família, alguns dos "desafios" já haviam deixado marcas no corpo do jovem.

Em 2017, a polícia francesa alertou para o risco de um fenômeno similar, o Desafio da Baleia Azul, que incitou os jovens a realizar vários desafios cada vez mais perigosos por 50 dias até a última etapa, o suicídio.

