Nesta quarta-feira, a França pediu a trabalhadores de setores-chave "que fossem aos locais de trabalho" para garantir a "segurança econômica do país", depois de começar a aplicar o confinamento de sua população às vésperas da epidemia de coronavírus.

A situação da saúde se agrava, com 89 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos para 264 e 9.134 pessoas infectadas no país. A isso se soma o medo de paralisia nas redes de suprimentos, com princípio da falta de dinheiro nos supermercados e no transporte de mercadorias.

"Convido todos os funcionários de empresas que ainda estão abertas, atividades essenciais para a operação do país, a irem para seus locais de trabalho em condições de segurança máxima em saúde", afirmou o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, em entrevista à rede de notícias BFM Business.

"Devemos ser capazes de nos alimentar e as famílias francesas devem ir aos supermercados", enfatizou o ministro. "Dos agricultores aos supermercados, passando pelas lojas e mercadinhos, a comida deve poder circular", insistiu ele, admitindo que "está começando a haver tensão em um certo número de supermercados e empresas em termos de trabalhadores".

Na mesma linha, os empregadores franceses Medef emitiram um alerta na quarta-feira sobre a interrupção da atividade econômica, mesmo em setores essenciais, devido ao coronavírus.

"Houve uma mudança extremamente brutal na atitude dos funcionários em todos os setores de atividade (econômica), incluindo muitos cuja atividade não está proibida pelas medidas sanitárias", disse à AFP o presidente do Medef, Patrick Martin.

- 'Derecho a retirarse' -

Após o anúncio de Macron na segunda-feira, no qual ele impôs um confinamento quase total na França a partir do meio-dia de terça-feira, "muitos funcionários pediram que suas empresas adotassem medidas parciais de atividade, sem as quais eles exerceriam o direito de se retirar", acrescentou, dizendo que estava "muito preocupado" com a situação.

Segundo Martin, muitos funcionários "interpretaram mal as palavras do presidente" e as empresas "não podem mais continuar suas atividades sob pressão dos funcionários".

Do outro lado dos sindicatos, o tom é diferente. Laurent Berger, secretário-geral do CFDT, um dos principais sindicatos da França, disse que a proteção dos trabalhadores é um "grande ponto obscuro" na luta contra o coronavírus.

Algumas fotos, que circulam nas redes sociais, mostram caixas de supermercado protegidas apenas com plástico colocado na boca ou com pedaços de papelão. A escassez de equipamentos de proteção também está presente no setor de saúde.

Para aliviar essa escassez, a China enviou um milhão de máscaras para a França na quarta-feira. São doações de duas instituições de caridade chinesas destinadas à França para combater a propagação do novo coronavírus.

Para tentar conter a propagação do coronavírus, os franceses só podem sair às ruas para ir ao supermercado, ao médico ou ao trabalho quando se não for possível fazer isso remotamente. A polícia começou na quarta-feira a realizar controles para que essas regras sejam aplicadas.

No entanto, alguns mercados ao ar livre, como o de Barbès, norte da capital, estavam lotados nesta quarta-feira. As autoridades passaram a considerar fechar, então, aqueles "em que se veem multidões".

Para limitar a falência das empresas devido à pandemia, o governo francês anunciou na terça-feira que injetará 45 bilhões de euros imediatamente na economia.

A maior parte desse valor - 32 bilhões de euros - será usada para adiar ou cancelar contribuições e impostos da previdência social.

