A França anunciou nesta quinta-feira que receberá nos próximos meses 400 requerentes de asilo que estão na Grécia, país sob forte pressão migratória.

"Queremos ajudar a Grécia a lidar com o aumento dos fluxos migratórios dos últimos meses", recebendo "400 pessoas que chegaram ao território grego", disse o embaixador francês em Atenas, Patrick Maisonnave.

A Grécia tornou-se em 2019 a primeira porta de entrada de migrantes para a Europa.

O governo conservador grego de Kyriakos Mitsotakis anunciou em novembro o fechamento dos três campos mais populosos e insalubres e sua substituição por centros fechados, para triplicar a capacidade de recepção nas ilhas de Lesbos, Samos e Chios.

Também prometeu o retorno à Turquia de 10.000 pessoas cujo pedido de asilo foi negado e a transferência de 20.000 solicitantes de asilo para o continente grego.

No entanto, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, os campos do continente já abrigam 22.000 pessoas e quase excedem sua capacidade.

