A França registrou neste sábado 319 novas mortes nas últimas 24 horas, elevando o número de mortes do Covid-19 para 2.314, segundo dados do governo.

Segundo o último balanço, o número de infectados confirmados aumentou para 37.575, dos quais 17.620 estão hospitalizados (+1.888) e 4.273 em terapia intensiva, 486 a mais pessoas em um único dia.

Outros 6.624 pacientes puderam voltar para casa nas últimas 24 horas após superar a pneumonia.

O número de mortes anunciadas corresponde apenas àquelas que sucumbiram ao coronavírus nos hospitais; portanto, o número real de mortes por pandemia é desconhecido, o que já deixou mais de 20.000 mortes na Europa.

Segundo o diretor geral de Saúde, a letalidade do vírus foi de 6% na França na semana passada.

Segundo dados publicados neste sábado, as regiões com as pessoas mais hospitalizadas são Paris e seu entorno (Ile de France), com 6.523, delas 1.570 em terapia intensiva; o Grande Leste (3.525, sendo 756 em terapia intensiva) e Auvergne- Ródano-Alpes (1.904, dos quais 432 em terapia intensiva).

O primeiro-ministro Edouard Philippe alertou os franceses que "os primeiros 15 dias de abril serão ainda mais difíceis do que os 15 que acabaram de passar" na luta contra a pandemia ", que apenas começou.

"A França espera ver "os primeiros impactos" do confinamento "no final da próxima semana", disse Arnaud Fontanet, virologista do instituto Pasteur e membro do Conselho Científico instalado pelo governo.

"Para estimar o impacto dessas medidas de confinamento no indicador principal, que é o número de casos diários de internações intensiva, levará um tempo", disse em entrevista coletiva com o primeiro-ministro.

Com as medidas adotadas - luvas, máscaras, distância social, confinamento -, o objetivo é reduzir de 3 para "menos de 1" o "número básico de reprodução" do vírus, ou seja, o número de pessoas infectadas por um paciente. "Se um paciente infectar menos de uma pessoa, a epidemia diminuirá", disse o professor Fontanet.

O ministro da Saúde, Olivier Veran, informou que o país encomendou "mais de um bilhão" de máscaras da China para lidar com a epidemia de Covid-19.

"Um transporte aéreo estreito e intenso foi estabelecido entre a França e a China para facilitar a entrada de máscaras em nosso território", disse o ministro durante uma conferência de imprensa, na qual lembrou que o país precisa de 40 milhões de máscaras por semana.

