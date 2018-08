O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A onda de calor continuará sufocando a França, onde nesta segunda e terça-feiras se anunciam as temperaturas mais altas dos últimos dias. Nos demais países europeus, o pico de calor vai cedendo.

De acordo com a agência meteorológica francesa, "se registrará um pico de calor nesta segunda, nas regiões do sudoeste; na terça, nas do nordeste, centro-leste e região parisiense".

Nesta segunda, são esperados 36ºC, em Toulouse, e 37ºC, em Bordeaux (sudoeste). Na terça, Paris deve registrar 36ºC, assim como Lyon (leste).

Esta máxima de calor terá como consequência um aumento da poluição de ozônio, em particular na região parisiense, no sul e no leste do país, motivo pelo qual as autoridades anunciaram a restrição de circulação aos veículos mais poluidores.

Esse fenômeno deve se dissipar na França na terça à tarde.

Em vários países da Europa, que nos últimos dias registraram temperaturas altíssimas, a onda de calor começa a se dissipar. Na Grã-Bretanha, as temperaturas caíram levemente no fim de semana.

Em Portugal, que no sábado registrou uma média de 41,6ºC - o dia "mais quente dos últimos 18 anos", segundo o Instituto Português para Mares e Atmosfera (IPMA) -, as temperaturas caíram levemente no domingo.

Na Espanha, na região de Extremadura (sudoeste), as temperaturas caíram no domingo de 44ºC para 42ºC.

