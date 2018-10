O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O francês Jean-Claude Arnault, processado na Suécia por estupro, em um caso revelado em plena campanha #MeToo e que obrigou o adiamento por um ano do anúncio do Prêmio Nobel de Literatura, foi condenado por um tribunal de Estocolmo a dois anos de prisão.

Arnault, 72 anos, era acusado de estuprar duas vezes, em outubro e dezembro de 2011, uma jovem em um apartamento da capital sueca. Ele foi condenado pelo crime de outubro, anunciou a juíza Gudrun Antemar em um comunicado.

"Não há nenhuma razão para uma pena mais curta que dois anos", afirmou a magistrada em uma entrevista coletiva, acrescentando que a vítima se encontrou "sem defesa" ante seu agressor.

"Isto significa um grande alívio para minha cliente e uma vitória para a justiça", disse a advogada Elisabeth Massi Fritz. "Nenhuma vítima de estupro deve permanecer em silêncio".

Arnault, casado com uma integrante da Academia Sueca, se vangloriava de ser o "19º membro" da instituição e, segundo testemunhas, anunciava o nome dos futuros laureados a seus amigos.

Deste então, os membros da Academia não conseguem assumir suas responsabilidades e não conseguem encontrar uma forma de administrar a crise.

Desacreditada, privada do quórum necessário para funcionar após a renúncia de vários membros, a Academia Sueca adiou para o próximo ano o nome do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2018, algo que não acontecia há 70 anos.

Arnault, que argumentou que suas relações sexuais com a jovem foram consentidas, decidiu recorrer da decisão.

"Está convencido de que (o veredito) pode mudar em segunda instância, agora é questão de trabalhar nisso", declarou seu advogado, Björn Hurtig, à agência local TT.

"Não há nenhuma prova técnica neste caso", acrescentou.

Esta é a primeira condenação em um julgamento vinculado ao movimento #MeToo.

O escândalo, que abalou a Academia Sueca, explodiu em novembro de 2017, um mês depois das revelações sobre estupros e outras agressões sexuais atribuídas ao produtor de cinema americano Harvey Weinstein.

Os depoimentos de 18 mulheres, incluindo a demandante, publicados no jornal sueco Dagens Nyheter, que acusavam o francês de estupro ou agressão sexual, implodiram a Academia Sueca, que concede desde 1901 o Prêmio Nobel de Literatura.

Arnault era o diretor artístico de Foro, um clube muito seleto que havia criado em 1989, frequentado por editores, escritores, dramaturgos e músicos proeminentes, mas também mulheres jovens.

Várias das denúncias contra o francês foram arquivadas por falta de provas ou porque prescreveram, mas a promotoria descobriu que tinha provas suficientes sobre o caso de 2011.

