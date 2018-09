O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Setembro de 2018 11:07 04. Setembro 2018 - 11:07

A empresa francesa de energia renovável Voltalia anunciou a construção de um parque eólico de 60,5 megawatts (MW) no Brasil, depois de vencer um leilão público em agosto.

O parque, chamado Ventos da Serra do Mel 2, ficará no estado do Rio Grande do Norte, onde a empresa já está presente, informou a Voltalia em um comunicado.

Com o novo parque, a Voltalia assegura poder cumprir a meta de instalar mil megawatts de capacidade no mundo até 2020.

De acordo com a empresa, o Brasil abrigará em 2020 a maioria de seus parques energéticos (69%), à frente da Europa (19%) e África (12%).

