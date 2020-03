Os franceses comparecem às urnas neste domingo para eleições municipais, uma votação que acontece em um cenário inédito e em meio a medidas extraordinárias para conter a propagação do coronavírus, que ameaça disparar o índice de abstenção.

Apesar do fechamento de centros de ensino, restaurantes e estabelecimentos comerciais não indispensáveis, a França decidiu, contra todos os prognósticos, manter as eleições municipais para "assegurar a continuidade da vida democrática e das instituições".

"Não há nada que impeça os franceses, inclusive os mais vulneráveis, de comparecer às urnas", declarou na quinta-feira o presidente do país, Emmanuel Macron, que afirmou ter consultado cientistas sobre o tema.

As autoridades do país, um dos principais focos europeus do coronavírus, com 4.500 infectados e 91 mortes, adotaram uma série de normas para as eleições.

Antes de entrar no local de votação, os eleitores devem higienizar as mãos. Todos os cidadãos receberam a recomendação de levar a própria caneta até a cabine.

Os eleitores devem manter uma distância de segurança de um metro entre eles durante cada etapa do voto. Os mesários receberam álcool gel e luvas para sua proteção.

Mas não é possível saber se estas medidas serão suficientes para convencer os quase 48 milhões de eleitores a sair de casa.

Em períodos normais, as eleições municipais atraem cada vez menos franceses (63,5% de participação em 2014). Uma pesquisa mostrou que um terço da população considerava um "risco elevado" votar neste domingo.

O imunologista Jean-Francois Delfraissy, presidente do Conselho Científico sobre o coronavírus na França, insistiu que o risco de votar não é maior que o de "fazer compras".

Para analistas consultados pela AFP, a abstenção pelo coronavírus afetará sobretudo o eleitorado de direita, o que pode afetar a votação dos partidos de direita.

A incerteza é ainda maior para o segundo turno, previsto para o próximo domingo (22), sobretudo quando se leva em consideração a rápida propagação da epidemia no país, onde número de casos dobrou nas últimas 72 horas.

- Derrota para Macron? -

No plano político, os resultados dos candidatos do partido do presidente Macron, A República Em Marcha (LREM), que não existia nas municipais em 2014, serão observados com lupa.

Após dois meses de manifestações e greves nos transportes, a crise dos "coletes amarelos" e o escândalo sexual que obrigou o candidato de Macron, Benjamin Griveaux, a desistir da disputa pela prefeitura de Paris, as previsões não são boas para o partido presidencial.

Na capital, a ex-ministra da Saúde Agnès Buzyn, que substituiu no último minuto Griveaux, aparece em terceiro lugar nas pesquisas, atrás da ex-ministra da Justiça de Nicolas Sarkozy, a conservadora Rachida Dati, e da atual prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, empatadas na liderança.

Em Marselha, segunda maior cidade da França, o macronista Yvon Berland não supera 10% das intenções de voto. Até mesmo o primeiro-ministro Edouard Philippe, candidato à prefeitura de Le Havre, seu reduto eleitoral, não tem a vitória assegurada, o que colocaria em risco seu cargo como chefe de Governo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram