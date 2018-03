O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 12 de Março de 2018 14:21 12. Março 2018 - 14:21

O Papa Francisco é conhecido por usar uma linguagem simples, direta, e, em alguns casos, literária, para atingir o coração dos católicos.

A seguir algumas frases famosas dos cinco anos de seus pontificado.

Igreja

"A Igreja é com um um hospital de campanha depois da batalha. Que inútil perguntar a um ferido se tem colesterol! É necessário curar as feridas. Depois falaremos sobre o resto. Prefiro uma Igreja machucada, ferida e suja porque esteve na rua do que uma Igreja enferma por ter permanecido confiada e enredada em sua própria segurança".

"Os chefes da Igreja com frequência são narcisistas, adulados por seus cortesãos. A corte é a lepra do papado".

Pacifista

"Meu coração está profundamente ferido pelo que está acontecendo na Síria. É uma guerra por problemas de verdade ou é uma guerra para vender armas no comércio ilegal?"

"O ódio não tem a última palavra, o amor é mais forte que a morte e a violência".

Gay, aborto e contraceptivos

"Se uma pessoa é gay e busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para criticá-lo?"

"Não podemos insistir apenas em assuntos relacionados com o aborto, o casamento gay e o uso de anticoncepcionais. Não é possível. Não falei muito sobre estes assuntos e fui repreendido por isto. Mas quando falamos sobre estes assuntos, temos que falar deles dentro de um contexto. Já conhecemos a opinião da Igreja, mas não é necessário falar sobre estas coisas sem cessar".

Bento XVI

"É como ter o avô em casa, onde é venerado, é amado, é ouvido".

Diabo e dinheiro

O dinheiro é o esterco do diabo". "O diabo entra pelo bolso"

Vaticano, curas, misericórdia

"Me sinto livre, mas estou aqui no Vaticano em uma jaula, mas não espiritualmente. Nada me dá medo".

"Os padres rígidos, que temem comunicar-se, praticam uma forma de fundamentalismo".

"Em um momento da missa, o sacerdote fala alto em nossos corações. Não fala alto em nossos celulares para fazer uma foto".

"Eu também, quando rezo, às vezes adormeço".

"Os teimosos de alma, os rígidos, não entendem o que é a misericórdia de Deus (...) Os rígidos não sabem alargar o coração como o Senhor".

"Por favor, fujam do carreirismo eclesiástico, é uma peste".

Europa

"Neste momento a Europa tem muito medo. Fecha, fecha, fecha. A Europa tem uma história de integração cultural, multicultural, muito forte. Mas qual é a cultura europeia? É verdade que tem importantes raízes cristãs. Mas não é suficiente para defini-la. As raízes cristãs não são as únicas".

Islã

"O diálogo com o Islã está andando bem. Acredito que seria bom que fizessem um estudo crítico sobre o Corão, como fizemos com nossas Escrituras. O método histórico e crítico de interpretação faz você evoluir".

"Se você fala mal da minha mãe pode esperar um soco (...) Não se pode provocar, não se pode insultar a fé dos demais. Não se pode brincar com a fé" (a respeito das caricaturas contra o Islã).

Mulheres

"As mulheres teólogas na Igreja são como os morangos em um bolo, precisamos de mais (...), oferecem novas contribuições à reflexão teológica".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form formulário para solicitar a newsletter Assine a newsletter da swissinfo.ch e receba diretamente os nossos melhores artigos.