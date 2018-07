O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A fuga de dólares na Argentina chegou aos 16,676 bilhões de dólares durante o primeiro semestre de 2018, informou o Banco Central (BCRA) ao divulgar suas vendas líquidas de dólares, em 3,075 bilhões em junho.

A saída de divisas chegou aos 50,799 bilhões de dólares desde dezembro de 2015, quando o presidente Mauricio Macri assumiu a presidência. O valor é similar ao empréstimo que a Argentina solicitou recentemente ao Fundo Monetário Internacional (FMI).

O balanço cambial do BCRA revela que, ao longo do ano, a perda de dólares nas reservas aumentou 118% em relação ao mesmo período do ano passado.

O BCRA ressalta que nem tudo é fuga e que o principal destino dos dólares comprados no mercado varejista - que corresponde a 96% das transações - são os depósitos em dólares. Esta tendência registrou uma alta consistente nos últimos anos.

