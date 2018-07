O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Subdiretor do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, Matthew Albence (D) diante da comissão de Assuntos Jurídicos do Senado, em 31 de julho de 2018

Os centros de detenção para famílias de imigrantes podem ser considerados "colônias de férias", disse nesta terça-feira (31) um alto funcionário do governo americano no Senado, em meio à polêmica pela separação de adultos e crianças.

"Acredito que a melhor forma de descrevê-los é como se fossem a uma colônia de férias", disse à comissão de Assuntos Jurídicos do Senado o subdiretor do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, Matthew Albence.

De acordo com o funcionário, nesses locais os imigrantes detidos têm acesso a água e comida fresca "24 horas por dia", assistem a aulas e têm espaços para se exercitar e desfrutar de atividades recreativas ao ar livre.

Albence foi convocado para explicar os senadores o estado do processo de reunificação de famílias de imigrantes detidas em todo o território americano pela política de "tolerância zero" do governo dos Donald Trump.

Um juiz ordenou o governo que proceda imediatamente para a reunificação de famílias, mas o governo admite que ainda há centenas de crianças que permanecem sob custódia do Estado e cujos pais estão na iminência de serem deportados ou que já foram expulsos do país.

A descrição dos centros de detenção como colônias de férias não impressionou ao presidente da comissão, o senador republicano Chuck Grassley, para quem o governo está "fracassando miseravelmente" em resolver o problema.

"Há mães que sofreram inimagináveis abusos físicos, mentais, emocionais e até sexuais ainda estando sob custódia federal. Obviamente, isso é inaceitável", disse Grassley, sem esconder sua irritação.

A senadora opositora Dianne Feinstein disse que a prática de separar famílias é "profundamente imoral".

"Não é um exagero dizer que as políticas do presidente Trump e o Procurador Geral Jeff Sessions podem deixar basicamente como órfãos a centenas de crianças imigrantes", expressou.

O governo não conseguiu até agora cumprir com a determinação judicial de proceder a reunir todas as famílias, e já deixou passar duas vezes a data limite para isso.

A separação das famílias de imigrantes, com crianças habitualmente levadas a centros de detenção em outros estados do país, provocou consternação nacional.

A ordem judicial de proceder à reunificação das famílias foi a resposta às numerosas denúncias sobre o uso de produtos psicotrópicos para controlar crianças de um centro de detenção no Texas.

